Президент Польши погиб в авиакатастрофе

Меджлис крымских татар выражает соболезнования польскому народу в связи с гибелью президента страны Леха Качиньского, его супруги Марии и ряда высокопоставленных чиновников в авиакатастрофе в России.

"Трагическое событие <...> нанесло невосполнимые потери польской нации и всему европейскому сообществу", - говорится в заявлении меджлиса.

Крымскотатарский народ в лице Качиньского "потерял одного из наиболее последовательных политиков мирового уровня, способствовавших дальнейшему объединению европейских народов на основе полного очищения Европы от последствий тоталитарных фашистского и коммунистического режимов", отмечается в документе.

"Меджлис крымскотатарского народа скорбит вместе с польским народом и выражает ему, а также близким и родным погибших свои глубокие соболезнования", - говорится в заявлении.

Утром 10 апреля в Смоленской области РФ при заходе на посадку в условиях сильного тумана разбился самолет Ту-154 президента Польши, на борту которого находились 96 человек, включая членов экипажа. Никто не выжил. Высокопоставленные чиновники Польши летели в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях.

В Польше объявлен недельный траур.

Обязанности президента страны временно переданы спикеру сейма Брониславу КОМОРОВСКОМУ.