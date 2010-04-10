Конституционный суд отказался рассматривать геройства Бандеры

Конституционный суд отказался открывать производство по представлению Верховного совета Крыма о конституционности указа Виктора ЮЩЕНКО о присвоении лидеру организации украинских националистов Степану Бандере звания Героя Украины, сообщила пресс-служба суда.

Постановление принято на основании пункта 2 статьи 45 закона «О Конституционном Суде Украины» - несоответствие представления требованиям, предусмотренным Конституцией и законом о КСУ.

22 января тогдашний президент ЮЩЕНКО объявил о присвоении Бандере звания Героя посмертно. Он считает, что лидер ОУН боролся за независимость Украины.

17 февраля крымский парламент утвердил представление в КСУ. В Верховном совете автономии заявляют, что указ ЮЩЕНКО не соответствует Конституции страны, закону о госнаградах и указу президента 2002 года о звании «Герой Украины».

2 апреля Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил указ ЮЩЕНКО. Экс-президент намерен подать апелляцию.