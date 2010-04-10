В Севастополе отметили 18-летие начала формирования флота Украины
16:13, 10 апреля 2010Крым
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Медали - ветеранам, цветы - Нахимову
Торжественные мероприятия по случаю 18-летия формирования Военно-морских сил Украины проходят в Севастополе.
В 1992 году тогдашний президент Леонид КРАВЧУК издал указ «О неотложных мерах по строительству вооруженных сил Украины», в котором предписывалось начать формирование ВМС на базе сил Черноморского флота бывшего СССР, дислоцированных на территории страны.
Представители командования флота, ветеранский актив ВМС, курсанты и лицеисты возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко, гетману Петру Сагайдачному и адмиралу Павлу Нахимову.
Командующий ВМС вице-адмирал Виктор МАКСИМОВ вручил ветеранам памятные знаки за укрепление боевой готовности и за содействие развитию флота Украины.
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