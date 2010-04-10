В Севастополе отметили 18-летие начала формирования флота Украины

Торжественные мероприятия по случаю 18-летия формирования Военно-морских сил Украины проходят в Севастополе.

В 1992 году тогдашний президент Леонид КРАВЧУК издал указ «О неотложных мерах по строительству вооруженных сил Украины», в котором предписывалось начать формирование ВМС на базе сил Черноморского флота бывшего СССР, дислоцированных на территории страны.

Представители командования флота, ветеранский актив ВМС, курсанты и лицеисты возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко, гетману Петру Сагайдачному и адмиралу Павлу Нахимову.

Командующий ВМС вице-адмирал Виктор МАКСИМОВ вручил ветеранам памятные знаки за укрепление боевой готовности и за содействие развитию флота Украины.