Пропускные возможности керченской переправы поручено увеличить

Проработать вопрос об увеличении пропускных возможностей Керченской паромной переправы поручил министр транспорта Украины Константин ЕФИМЕНКО руководству государственной компании вместе с таможенной службой, сообщила пресс-служба ведомства.

"Одна из проблем, которую необходимо решить в ближайшее время, - низкая пропускная способность автомобильно-пассажирской паромной переправы", - говорится в пресс-релизе.

Предоставление транспортных услуг пассажирам и автомобилистам "должно быть качественным и комфортным, а не сопровождаться многочасовым ожиданием в очередях", считает министр, который 9 апреля посетил Керчь.

Кроме того, министр поручил руководству Керченского порта подать предложения относительно развития порта за счет "повышения производительности труда, увеличения скорости переработки грузов, модернизации кранового хозяйства и терминалов".