Россия готова рассмотреть предложения Украины о ЧФ РФ

Россия готова рассмотреть предложения Украины по всем вопросам, касающимся Черноморского флота, заявил министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ.

«Мы всегда будем готовы рассматривать пожелания украинской стороны по тем или иным аспектам нашего сотрудничества», - сказал ЛАВРОВ на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.

По словам главы внешнеполитического ведомства России, в ходе переговоров обсуждалась проблематика пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

9 апреля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на вопрос о заявлениях депутата Госдумы РФ Константина ЗАТУЛИНА о том, что Россия готова снизить цены на газ, если будет продлен договор о пребывании ЧФ РФ в Севастополе, заявил: "Мы такие предложения с российской стороны пока не слышали". "Мы, со своей стороны, предложили поднять уровень арендной платы за пребывание этой базы на территории Севастополя", - заявил АЗАРОВ.

Конституция Украины запрещает базирование войск других государств на территории страны. Вместе с тем, основной закон разрешил пребывание ЧФ РФ в Украине до 2017 года, как это было определено украинско-российским договором, заключенным до принятия Конституции.

Украина в качестве компенсации за использование крымских земель и инфраструктуры получает 97,75 млн. долларов в виде списания государственного долга.