Флагман ЧФ покинул Севастополь

Флагман Черноморского флота России - гвардейский ракетный крейсер «Москва» вышел 9 апреля из Севастополя для выполнения задач в Средиземном море, Индийском и Тихом океанах, сообщила группа информационного обеспечения ЧФ РФ.

«В ходе длительного плавания планируется участие крейсера "Москва" в проведении учений с кораблями других оперативно-стратегических объединений ВМФ России», - говорится в пресс-релизе.

Флагман ЧФ РФ зайдет в ряд портов государств индийско-тихоокеанского бассейна.

«Для обеспечения охраны и обороны корабля при проходе проливной зоны и при стоянках в иностранных портах прикомандировано подразделение морской пехоты ЧФ», - отметила группа информационного обеспечения Черноморского флота.

Более 40 курсантов старших курсов российских военно-морских институтов пройдут флотскую практику на крейсере во время похода.