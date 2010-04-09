В I квартале в Крыму уровень преступности вырос на треть

Количество преступлений в Крыму в первом квартале текущего года увеличилось на 32% - до 6634 по сравнению с аналогичным периодом 2009-го, заявляет прокуратура.

«Сказываются законодательные изменения, которыми ужесточена ответственность за кражи: со второй половины прошлого года уголовному преследованию подвергается похищение имущества, оценивающегося в 60 гривен. В то же время отмечен рост отдельных видов тяжких преступлений», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства Крыма.

В январе-марте прокуратура дополнительно поставила на учет 653 преступления. «Это те факты, по которым работники органов милиции необоснованно отказали в возбуждении уголовного дела. Усмотрев наличие состава преступления, надзорное ведомство отменило незаконные постановления, одновременно возбудив уголовные дела», - говорится в пресс-релизе.

Осуществляя надзор за проведением следствия органами милиции, прокуратура отменила 76 постановлений о прекращении уголовных дел, приостановленное следствие возобновлено по 1546 делам. Дисциплинарные взыскания наложены на 555 сотрудников милиции.