Взрыв в Ялте произошел из-за дыры в газопроводе
(предварительные данные)
Причиной взрыва в резервуаре чистой воды «Батуринское» в Ялте стала газовоздушная смесь, образовавшейся из-за отверстия в трубе проходящего рядом газопровода среднего давления, таковы предварительные данные спецкомиссии по расследованию обстоятельств происшествия, в результате которого погиб сотрудник водоканала.
«Обнаруженное отверстие - размером примерно десять на двенадцать миллиметров - образовалось в результате электрохимической коррозии», - говорится в сообщении управления государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору в Крыму.
В настоящее время продолжаются «испытания газопровода под давлением».
Дежурный инженер водоканала погиб утром 6 апреля при взрыве в одноэтажном здании насосной станции.
Госгорпромнадзор создал комиссию для расследования причин ЧП.
Прокуратура Ялты возбудила уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью».