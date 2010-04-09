Взрыв в Ялте произошел из-за дыры в газопроводе

Причиной взрыва в резервуаре чистой воды «Батуринское» в Ялте стала газовоздушная смесь, образовавшейся из-за отверстия в трубе проходящего рядом газопровода среднего давления, таковы предварительные данные спецкомиссии по расследованию обстоятельств происшествия, в результате которого погиб сотрудник водоканала.

«Обнаруженное отверстие - размером примерно десять на двенадцать миллиметров - образовалось в результате электрохимической коррозии», - говорится в сообщении управления государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору в Крыму.

В настоящее время продолжаются «испытания газопровода под давлением».

Дежурный инженер водоканала погиб утром 6 апреля при взрыве в одноэтажном здании насосной станции.

Госгорпромнадзор создал комиссию для расследования причин ЧП.

Прокуратура Ялты возбудила уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью».