Лужков: отношения Москвы и Севастополя улучшатся

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ считает, что с назначением Валерия САРАТОВА председателем севастопольской администрации объединяющие столицу России и Севастополь связи будут расширяться, а сотрудничество между двумя городами получит более динамичный характер.

«Позвольте поздравить Вас от имени правительства Москвы и от себя лично с назначением на высокий и ответственный пост председателя Севастопольской городской государственной администрации. Уверен, что с Вашим назначением традиционно добрые отношения и взаимовыгодные связи, объединяющие Москву и Севастополь, будут расширяться, а сотрудничество между нашими городами получит более динамичный и плодотворный характер», - говорится в поздравлении ЛУЖКОВА, направленном на имя САРАТОВА.

6 апреля президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Сергея КУНИЦЫНА от должности председателя севастопольской администрации и назначил вместо него САРАТОВА, который до этого возглавлял горсовет. КУНИЦЫН назначен постоянным представителем президента в Крыму.