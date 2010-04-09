Кабмин уволил начальника Приднепровской железной дороги

Кабинет министров Украины освободил Петра ЛОЗУ от должности начальника Приднепровской железной дороги.

Распоряжение размещено на сайте правительства.

ЛОЗА уволен согласно пункту 3 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины (систематическое невыполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику раньше применялись мероприятия дисциплинарного или общественного взыскания).

По неофициальным данным, имеющимся в распоряжении УНИАН, ПЖД возглавит Александр МОМОТ - директор Украинского государственного центра транспортного сервиса «Лиски».

ЛОЗА работал начальником Приднепровской железной дороги с конца января 2008 года. Его назначил тогдашний Кабмин.