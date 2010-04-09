В Крыму пройдет юбилейный пасхальный фестиваль

Пасхальный фестиваль «Славим Христово Воскресение» пройдет в десятый раз в Крыму. Приходские и детские церковные хоры всех благочиний Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата соберутся 18 апреля, в Неделю святых жен-мироносиц, сообщила пресс-служба епархии.

На этот раз местом проведения фестиваля выбрали город Старый Крым.

Семь первых фестивалей проходили в Симферополе. После чего митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ благословил организовывать их в отдаленных от центра Крыма местах полуострова, ближе к сельской глубинке.

В 2008 году епархиальный фестиваль прошел в райцентре Раздольное, в 2009-м - в городе Белогорск.

«Ныне гостей ожидают в Кировском благочинии, к которому относится Старый Крым и куда съедутся славить Христово Воскресение прихожане всех действующих в районе сельских храмов», - говорится в пресс-релизе епархии.