Украинский корабль прибыл в Турцию для участия в Blackseafor

Корабль «Славутич» военно-морских сил Украины, который в среду вышел из Севастополя, прибыл в пятницу в турецкий порт Эрегли для участия в очередной активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blackseafor, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Планируется, что во время стоянки командиры кораблей соединения Blackseafor проведут официальные встречи с руководством города и командиром военно-морской базы Эрегли, а экипажи - базовую подготовку и тренировки по связи.

Для военных моряков запланированы культурные и спортивные мероприятия.

Жители Эрегли смогут посетить корабли.

12 апреля международное соединение выйдет в море на учения по контролю за надводной обстановкой, плаванию в ордерах, тактическому маневрированию, сигналопроизводству и связи, наблюдению за гражданскими судами и самолетами, передаче грузов, перехвату и досмотру судна-нарушителя, организации противовоздушной обороны.

16 апреля корабли Blackseafor прибудут в болгарский порт Варна.