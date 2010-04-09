Турецкие фрегат и подлодка зашли в Севастополь

Отряд кораблей военно-морских сил Турции в составе фрегата и подводной лодки прибыл с неофициальным визитом в порт Севастополя.

Командиры кораблей встретились с командующим украинскими ВМС Виктором МАКСИМОВЫМ.

10 апреля иностранные моряки посетят турецкий мемориал, где отдадут воинские почести погибшим соотечественникам, и мемориальный комплекс на Сапун-горе, где почтят память советских воинов, погибших в боях за Севастополь.

Ожидается, что 10-11 апреля с 15 до 17 часов корабли смогут посетить жители и гости Севастополя.

Визит турецких кораблей проходит в соответствии с перечнем мероприятий международного сотрудничества министерства обороны Украины и вооруженных сил страны на март-апрель, он завершится 12 апреля.