УАЗ врезался в троллейбус и легковушку: двое ранены

11:23, 09 апреля 2010
Крым
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У внедорожника взорвалось колесо

Двое человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей и троллейбуса в Симферополе, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Авария произошла в первой половине дня четверга на перекрестке.

У УАЗа на ходу лопнуло переднее колесо, машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в троллейбус и автомобиль "Ниссан".

Травмы средней степени тяжести получили водители машин. Они госпитализированы в больницу.

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