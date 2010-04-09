УАЗ врезался в троллейбус и легковушку: двое ранены
11:23, 09 апреля 2010Крым
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У внедорожника взорвалось колесо
Двое человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей и троллейбуса в Симферополе, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Авария произошла в первой половине дня четверга на перекрестке.
У УАЗа на ходу лопнуло переднее колесо, машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в троллейбус и автомобиль "Ниссан".
Травмы средней степени тяжести получили водители машин. Они госпитализированы в больницу.
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