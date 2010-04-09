22 млн. грн. долга по зарплате вернули жителям Крыма прокуроры
11:20, 09 апреля 2010Крым
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С начала года
Двадцать два миллиона гривен задолженности по заработной плате возмещено жителям Крыма мерами прокурорского реагирования в январе-марте, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.
Сотрудники надзорного ведомства возбудили 24 уголовных дела за нарушения законодательства о труде и внесли 185 предписаний и представлений работодателям-должникам.
Также прокуроры отстаивали право крымчан на оплату труда в суде.
«Предъявили в интересах жителей автономии исковых заявлений о взыскании задолженности по заработной плате почти на миллион гривен», - говорится в сообщении.
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