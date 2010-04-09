В Симферополе обнаружили два подпольных пункта приема металла
11:00, 09 апреля 2010Крым
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Во дворах домов
Два незаконных пункта приема металлолома обнаружили в Симферополе сотрудники милиции, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.
Один выявили во время осмотра частного домовладения. «Обнаружено и изъято пять тонн металлолома, деньги от продажи и весы», - говорится в пресс-релизе.
Вторую точку «накрыли» во дворе дома. «Обнаружена огромная куча металлолома - батарей, кабеля, проводов, различных железных изделий, которые, возможно, были добыты путем краж государственного и личного имущества», - сказано в сообщении.
Сотрудники милиции составили протоколы.
Нарушителей ждет админответственность в виде около 900 гривен штрафа.
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