Взрывом насосной станции в Ялте занялась прокуратура

Прокуратура Ялты возбудила уголовное дело по факту взрыва в городе, вследствие которого было разрушено здание помещения резервуаров чистой воды "Батуринское" и погиб работник.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

"Над установлением причин происшествия работает группа следователей, назначены экспертизы", - говорится в сообщении.

Дежурный инженер водоканала погиб утром 6 апреля при взрыве в одноэтажном здании насосной станции в Ялте.

Взрывная волна выбила оконные стекла в расположенных рядом родильном доме и жилых домах.

Причиной аварии могло стать "несоответствующее использование" газовой техники, считают в МЧС.

Государственный комитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору создал комиссию по расследованию причин происшествия.