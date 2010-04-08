Cотрудников морпорта Ялты подозревают в присвоении 3 млн. грн.

18:46, 08 апреля 2010
Крым
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Расследуется дело

Должностные лица государственного предприятия "Ялтинский морской порт" подозреваются в присвоении более трех миллионов гривен.

Как сообщила пресс-служба милиции Крыма, в четверг, 8 апреля, крымские сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью проводили "следственные действия" на территории морпорта.

Мероприятия организованы в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "присвоение, растрата имущества либо завладение им путем злоупотребленя служебным положением".

"Проводится проверка по факту завладения должностными лицами госпредприятия денежными средствами", - заявила милиция.

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