Cотрудников морпорта Ялты подозревают в присвоении 3 млн. грн.

Должностные лица государственного предприятия "Ялтинский морской порт" подозреваются в присвоении более трех миллионов гривен.

Как сообщила пресс-служба милиции Крыма, в четверг, 8 апреля, крымские сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью проводили "следственные действия" на территории морпорта.

Мероприятия организованы в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "присвоение, растрата имущества либо завладение им путем злоупотребленя служебным положением".

"Проводится проверка по факту завладения должностными лицами госпредприятия денежными средствами", - заявила милиция.