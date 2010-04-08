Столяр обокрал нацсовет по ТВ

Сотрудники милиции задержали жителя Симферополя, который похитил из помещения крымского представительства национального совета по телевидению и радиовещанию оргтехнику на сумму 4,5 тысячи гривен. Сообщение о краже поступило 6 апреля.

30-летнего ранее судимого за совершение разбоя симферопольца задержали в четверг, 8 апреля, при совершении квартирной кражи в спальном районе Симферополя, сообщила пресс-служба крымской милиции.

"Выяснилось, кража из помещения представительства нацсовета - дело его рук", - говорится в пресс-релизе.

Крымчанин заявил, что в 2008 году он освободился из мест заключения, вернулся в Симферополь, устроился работать столяром, в 2009-ом создал семью, денег на содержание которой ему не хватало. Это, по словам мужчины, толкнуло его на совершение кражи

"Объект преступления (нацсовет) был выбран случайно", - заявили милиционеры.

Возбуждено уголовное дело.