746 российских военнослужащих выйдут на парад в Севастополе 9 мая

746 российских военнослужащих примут участие в параде в Севастополе 9 мая вместе с представителями вооруженных сил Украины, 75 - в Керчи, сообщил украинский министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ на заседании координационного совета по вопросам празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Киеве участие в параде примут 69 российских военнослужащих, в Одессе - 75.

Кроме того, 75 представителей вооруженных сил России будут задействованы в праздничных мероприятиях в Николаеве.

В то же время, сообщил министр обороны, 75 курсантов и офицеров Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львов) примут участие в военном параде в День Победы, который состоится на Красной Площади в Москве.