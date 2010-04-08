У ЕС для Украины - три ложки дегтя

Украина и Евросоюз не достигли согласия по трем пунктам политической части соглашения об ассоциации, заявил заместитель гендиректора генерального директората “Европейская политика соседства” Еврокомиссии Хьюг МИНГАРЕЛЛИ, передает корреспондент УНИАН в Брюсселе.

“В части политического диалога есть три пункта, которые остаются открытыми. Первый, очевидно, - это просьба Украины получить перспективу членства. Второй - это просьба Украины о введении свободного движения граждан в более короткие сроки. Есть также дискуссии относительно формулировки принципов обеспечения территориальной целостности и суверенитета этой страны-партнера”, - сказал МИНГАРЕЛЛИ на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

Представитель еврокомиссии отметил, что в целом переговоры по политической части соглашения могут быть завершены на протяжении нескольких недель.

МИНГАРЕЛЛИ заявил, что вопрос о перспективах членства Украины в ЕС на сегодняшний день в повестке дня не стоит, хотя государство и может претендовать на членство в будущем, в соответствии со статьей 49 Соглашения ЕС, как европейская страна, а также после выполнения определенных требований.

Вопрос о введении безвизового режима с Украиной, по его словам, должен решиться в Совете ЕС. Страны-члены должны определиться с тем, насколько быстро может состояться переход к безвизовому режиму.

“Предложение ЕС на это время заключается в том, чтобы предусмотреть безвизовый режим, однако в долгосрочной перспективе”, - сказал МИНГАРЕЛЛИ.

Что касается гарантий территориальной целостности Украины, то ЕС не может предоставить такие гарантии внешним партнерам, отметил представитель еврокомиссии.

“Нужно, чтобы наши украинские друзья поняли, что ЕС не может обеспечить безопасность любого из своих внешних партнеров, кем бы он ни был. Можно это делать лишь способом, предусмотренным рядом обязательств, которые мы взяли на себя в рамках международных организаций, относительно обеспечения территориальной целостности, суверенитета”, - сказал МИНГАРЕЛЛИ.

Украина и ЕС начали переговоры о новом базовом соглашении 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли - 18 февраля 2008 года. На саммите Украина-ЕС 9 сентября 2008 года решено, что новое соглашение будет называться соглашение об ассоциации и будет включать в себя положение о создании зоны свободной торговли.