Сотрудник ОГИС погорел на взятке

В Крыму прокуратура возбудила уголовное дело по факту получения государственным исполнителем трех тысяч гривен взятки, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Деньги сотрудник одного из отделов госисполнительской службы симферопольского управления юстиции требовал от директора общества с ограниченной ответственностью за "неупотребление мероприятий по исполнительному производству", открытому в отношении фирмы.

Часть 2 статьи 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества.