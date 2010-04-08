”Девятка” влетела в дерево: двое погибли, четверо ранены

Двое человек погибли и четверо получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с деревом в центральном Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Авария произошла на дороге Красногвардейское – Восход в среду вечером.

Водитель ВАЗ-2109 превысил скорость, не справился с управлением, машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

Пострадавшие доставлены в больницу.