2 бродяг спасли в пылающей овчарне

11:00, 08 апреля 2010
Крым
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В другом селе огонь уничтожил 0,5 т сена

Двое человек без определенного места жительства спасены на пожаре в неэксплуатируемом здании овчарни на крайнем западе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Огонь вспыхнул в черноморском селе Снежное в среду вечером.

Пожар уничтожил кровлю здания на площади ста пятидесяти квадратных метров.

Личности бродяг устанавливаются.

В раздольненском селе Серебрянка на северо-западе полуострова произошел пожар на сеновале. Горели пятьсот килограммов сена.

"Причина пожара - неосмотрительное обращение с огнем неустановленного человека. Убыток устанавливается", - отметили спасатели.

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