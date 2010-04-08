2 бродяг спасли в пылающей овчарне

Двое человек без определенного места жительства спасены на пожаре в неэксплуатируемом здании овчарни на крайнем западе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Огонь вспыхнул в черноморском селе Снежное в среду вечером.

Пожар уничтожил кровлю здания на площади ста пятидесяти квадратных метров.

Личности бродяг устанавливаются.

В раздольненском селе Серебрянка на северо-западе полуострова произошел пожар на сеновале. Горели пятьсот килограммов сена.

"Причина пожара - неосмотрительное обращение с огнем неустановленного человека. Убыток устанавливается", - отметили спасатели.