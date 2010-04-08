2 бродяг спасли в пылающей овчарне
11:00, 08 апреля 2010Крым
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В другом селе огонь уничтожил 0,5 т сена
Двое человек без определенного места жительства спасены на пожаре в неэксплуатируемом здании овчарни на крайнем западе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Огонь вспыхнул в черноморском селе Снежное в среду вечером.
Пожар уничтожил кровлю здания на площади ста пятидесяти квадратных метров.
Личности бродяг устанавливаются.
В раздольненском селе Серебрянка на северо-западе полуострова произошел пожар на сеновале. Горели пятьсот килограммов сена.
"Причина пожара - неосмотрительное обращение с огнем неустановленного человека. Убыток устанавливается", - отметили спасатели.
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