Глава Севастополя постарается обсудить свои кадры на Банковой

Новоназначенный председатель администрации Севастополя Валерий САРАТОВ обещает, что многие чиновники городской и районных государственных администраций продолжат работу на своих должностях.

"Первые кадровые решения будут по формированию команды, заместителей, формированию команды глав районных госадминистраций. Сразу могу сказать, что люди, которые сегодня работают, многие из них останутся на своих местах", - заявил САРАТОВ после того, как его в новой должности представил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

По словам САРАТОВА, в ближайшее время в Киеве он постарается обсудить кадровый вопрос в администрации президента Украины.

Освобожденный 6 апреля от должности главы севастопольской администрации и назначенный представителем президента Украины в Крыму Сергей КУНИЦЫН рекомендовал САРАТОВУ оставить на занимаемых должностях 99% работников городской и районных администраций.

До назначения САРАТОВ являлся председателем городского совета Севастополя.