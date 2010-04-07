Первый вице-губернатор Севастополя увольняется

Владимир КАЗАРИН написал заявление об увольнении с должности первого заместителя председателя городской государственной администрации Севастополя.

"Я - человек команды КУНИЦЫНА, я подал заявление об увольнении по собственному желанию", - сказал он журналистам 7 апреля в Симферополе.

6 апреля президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Сергея КУНИЦЫНА постоянным представителем главы государства в Крыму, освободив его от должности председателя администрации Севастополя.

Председателем севастопольской администрацией ЯНУКОВИЧ назначил Валерия САРАТОВА, возглавлявшего до этого городской совет Севастополя.

КАЗАРИН заявил, что если возникнет необходимость в его работе в крымской автономии вместе с КУНИЦЫНЫМ, то он будет чиновником, если нет - больше времени уделит преподавательской работе в университете.

КАЗАРИН является завкафедрой русской и зарубежной литературы факультета славянской филологии и журналистики Таврического национального университета имени Вернадского, профессором.

КАЗАРИН - депутат крымского парламента, член фракции "Крым", председателем которой является КУНИЦЫН.