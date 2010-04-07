5 крымчан разобрали на металлолом памятник жертвам фашистов

Сотрудники милиции задержали пятерых жителей Крыма по подозрению в разборе на металл части памятника жертвам фашистского террора на северо-западе полуострова, сообщила пресс-служба крымской милиции.

В раздольненском селе Серебрянка повреждена братская могила - памятник истории - и украдены являющиеся частью конструкции архитектурного сооружения металлические изделия.

«Подозреваемые в совершении преступления задержаны. Ими оказались пятеро жителей Раздольненского района: младшему девятнадцать лет, старшему - сорок шесть», - говорится в сообщении.

За надругательство над могилой в Украине предусматривает наказание в виде штрафа, или ареста до шести месяцев, или ограничения (лишения) свободы до трех лет.

Ведется следствие.

Меру наказания определит суд.

В нынешнем году отмечается 65-летие Победы в Великой Отечественной войне.