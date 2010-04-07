Новый наместник президента обещает помощь руководсту Крыма

Новый представитель президента Украины в Крыму Сергей КУНИЦЫН собирается проводитель "линию" главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА и обещает оказывать помощь руководителям региона в обеспечении конституционных полномочий автономии.

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ представил КУНИЦЫНА крымским чиновникам в Симферополе в среду.

«Своей главной задачей вижу проведение линии президента, контроль за соблюдением Конституции и законов, указов президента, решений правительства Украины и практическое взаимодействие, оказание помощи руководителям республики в осуществлении конституционных полномочий», - сказал КУНИЦЫН, которого ЯНУКОВИЧ во вторник, 6 апреля, назначил своим представителем в Крыму, уволив с должности председателя государственной администрации Севастополя.

КУНИЦЫН руководил администрацией с июня 2006 года. Его назначил тогдашний президент Виктор ЮЩЕНКО.

Председателем администрации вместо КУНИЦЫНА ЯНУКОВИЧ назначил Валерия САРАТОВА, руководившего до этого горсоветом Севастополя.

Должность постпреда президента в Крыму оставалась вакантной со второй половины марта нынешнего года. ЯНУКОВИЧ уволил Леонида ЖУНЬКО, назначенного ЮЩЕНКО в конце января 2008 года.

КУНИЦЫН дважды - в 1998-2001 и 2002-2005 годах - занимал пост председателя Совета министров Крыма.

Он является депутатом крымского парламента. Чиновнику 49 лет.