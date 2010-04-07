Куницын надеется, что Саратов доведет до ума зону в Севастополе

Экс-председатель севастопольской горгосадминистрации, постоянный представитель президента Украины в Крыму Сергей КУНИЦЫН надеется, что команда нового руководителя администрации Валерия САРАТОВА сможет реализовать проект создания в Севастополе свободной экономической зоны.

«Моя мечта, чтобы в Севастополе состоялся особый экономический режим. Очень хотелось бы, чтобы новое руководство города довело это до ума. Тем более, что глава государства относится к этому как к спасательному кругу для ряда регионов, в том числе для Крыма и Севастополя», - сказал КУНИЦЫН на пресс-конференции в Севастополе.

По его словам, ему «приятно было слышать» от Виктора ЯНУКОВИЧА, что для многих регионов создание свободных экономических зон и территорий приоритетного развития - «единственное спасение».

«Президент посвятил этому разделу своего выступления большой объем, вплоть до того, что поручил заместителю главы администрации по кадрам вернуться к этому вопросу, провести учебу заместителей губернаторов по экономике», - сказал КУНИЦЫН, который 6 апреля был в Киеве.