Черноморнефтегаз собирается увеличить объемы добычи

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» планирует в 2015 году за счет ввода новых месторождений и скважин увеличить объемы добычи природного газа по сравнению с 2009 годом на 347,2 млн. кубометров до 1 млрд. 512,2 млн. кубометров, нефти - на 298,5 тыс. тонн до 306,8 тыс. тонн.

Об этом говорится в аналитическом материале пресс-службы компании.

Правление ГАО одобрило разработанную специалистами «Черноморнефтегаза» стратегию развития акционерного общества на пять лет.

Для наращивания объемов добычи компания собирается завершить обустройство и обеспечить ввод в эксплуатацию в 2012 году Одесского газового и Субботинского нефтяного месторождений, в 2015 году - Безымянного газового месторождения.

Одной из приоритетных задач стратегии является наращивание ресурсной базы углеводородов за счет проведения геологоразведочных работ в регионах Прикерченского и северо-западного шельфа Черного моря, южной и западной части Азовского моря.

Поисково-разведочное бурение планируется провести на 10 новых площадях. «По результатам геологоразведочных работ ожидается открыть два-три месторождения с общими запасами углеводородов 60-70 млн. тонн условного топлива», - говорится в пресс-релизе.

ГАО «Черноморнефтегаз» (Симферополь) входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нефтегаза».

В настоящее время на балансе ГАО находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных.