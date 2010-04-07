41% украинцев считает тесты честнее экзаменов (опрос)

41% граждан Украины считают, что внешнее независимое оценивание (ВНО) является более честным способом отбора выпускников школ при поступлении в высшие учебные заведения, чем вступительные экзамены, свидетельствуют результаты опроса фонда “Демократические инициативы” и киевского международного института социологии.

Противоположного мнения придерживаются 32% опрошенных.

Особенно склонны отдавать преимущество системе поступления по результатам ВНО те, чьи дети или дети знакомых поступали в вуз по результатам тестирования (52%). 25% опрошенных отдают преимущество системе поступления по экзаменам.

Также среди тех, чьи дети или дети знакомых поступали в вуз по результатам ВНО, полностью или преимущественно довольны тем, как проводилось оценивание 70%, преимущественно или полностью не довольны 21%.

50% украинцев считают, что тестирование ставит всех в равные условия (не согласны с этим мнением - 25%).

48% говорят, что оно позволило одаренным детям поступать в любой вуз, даже самый престижный (не согласны 25%).

43% согласны с тем, что ВНО уменьшило уровень коррупции при поступлении (не согласны 28%).

40% думают, что тестирование стало шагом к справедливости в государстве (не согласны 27%).

Опрос проводился 19 марта - 2 апреля. Опросили 1226 респондентов. Погрешность не превышает 3%.