41% украинцев считает тесты честнее экзаменов (опрос)
Оценивание: за и против
41% граждан Украины считают, что внешнее независимое оценивание (ВНО) является более честным способом отбора выпускников школ при поступлении в высшие учебные заведения, чем вступительные экзамены, свидетельствуют результаты опроса фонда “Демократические инициативы” и киевского международного института социологии.
Противоположного мнения придерживаются 32% опрошенных.
Особенно склонны отдавать преимущество системе поступления по результатам ВНО те, чьи дети или дети знакомых поступали в вуз по результатам тестирования (52%). 25% опрошенных отдают преимущество системе поступления по экзаменам.
Также среди тех, чьи дети или дети знакомых поступали в вуз по результатам ВНО, полностью или преимущественно довольны тем, как проводилось оценивание 70%, преимущественно или полностью не довольны 21%.
50% украинцев считают, что тестирование ставит всех в равные условия (не согласны с этим мнением - 25%).
48% говорят, что оно позволило одаренным детям поступать в любой вуз, даже самый престижный (не согласны 25%).
43% согласны с тем, что ВНО уменьшило уровень коррупции при поступлении (не согласны 28%).
40% думают, что тестирование стало шагом к справедливости в государстве (не согласны 27%).
Опрос проводился 19 марта - 2 апреля. Опросили 1226 респондентов. Погрешность не превышает 3%.