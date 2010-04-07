Кабмин дал 55 миллионов на жилье военным в Крыму

Кабинет министров Украины выделил 55 миллионов 200 тысяч гривен на обеспечение жильем в Крыму почти трехсот семей военнослужащих вооруженных сил страны, сообщила пресс-служба правительства.

Распоряжение принято в среду, 7 апреля, на заседании Кабмина.

"Реализация решения позволит достроить четыре дома в Крыму и обеспечить жильем 297 семей военнослужащих", - говорится в пресс-релизе.