Кабмин дал 55 миллионов на жилье военным в Крыму
14:05, 07 апреля 2010Крым
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Надо достроить четыре дома
Кабинет министров Украины выделил 55 миллионов 200 тысяч гривен на обеспечение жильем в Крыму почти трехсот семей военнослужащих вооруженных сил страны, сообщила пресс-служба правительства.
Распоряжение принято в среду, 7 апреля, на заседании Кабмина.
"Реализация решения позволит достроить четыре дома в Крыму и обеспечить жильем 297 семей военнослужащих", - говорится в пресс-релизе.
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