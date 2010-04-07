Крым молится за урожай
12:41, 07 апреля 2010Крым
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Молебен о даровании плодородия перед началом весеннее-полевых работ на сельхозугодьях проведет духовенство в Крыму сегодня, 7 апреля.
«В Крыму стало традицией совершать молебны о даровании плодородия перед началом весенне-полевых работ, уборочной страды, благодарственные - после завершения сбора урожая», - говорится в сообщении пресс-службы Симферопольской и крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.
Молебен организован по благословению митрополита Симферопольского и Крымского ЛАЗАРЯ.
Духовенство уверяет: с тех пор как стали совершаться молебны о даровании плодородия, «неурожаев на крымских сельхозугодьях не было».
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