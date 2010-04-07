Крым молится за урожай

Молебен о даровании плодородия перед началом весеннее-полевых работ на сельхозугодьях проведет духовенство в Крыму сегодня, 7 апреля.

«В Крыму стало традицией совершать молебны о даровании плодородия перед началом весенне-полевых работ, уборочной страды, благодарственные - после завершения сбора урожая», - говорится в сообщении пресс-службы Симферопольской и крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Молебен организован по благословению митрополита Симферопольского и Крымского ЛАЗАРЯ.

Духовенство уверяет: с тех пор как стали совершаться молебны о даровании плодородия, «неурожаев на крымских сельхозугодьях не было».