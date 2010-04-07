110 тысяч симферопольцев отвезут на кладбище

Более ста тысяч человек планируют доставить на общественном транспорте к кладбищу Симферополя 11 апреля, в поминальный день, власти города.

Подвоз жителей организуют с 7.30 до 19 часов. Сто двадцать автобусов перенаправят на кладбище со своих маршрутов, сообщил пресс-центр мэрии.

Для избежания заторов частный транспорт и такси на территорию кладбищ пускать не будут. Сотрудники ГАИ сделают исключение только для инвалидов первой группы.

Автобусы будут отправляться от Московской и Советской площадей, центрального рынка, 7-й горбольницы, из микрорайонов Марьино, Пневматика, Маршала Жукова, с улицы Тарабукина, поселка ГРЭС и аэропорта.

"Мы планируем организовать подвоз к кладбищу порядка 110 тысяч горожан", - сказала начальник симферопольского управления транспорта и связи Светлана Поправко.

Автобусные маршруты № 53 "7-я горбольница - НАПКС" и № 71 "улица Маршала Жукова - НАПКС" продлят до нового кладбища.

В поминальный день в Симферополе усилят охрану общественного порядка.

"Для патрулирования улиц будут дополнительно привлечены сотрудники резервных служб", - сказал начальник службы охраны общественного порядка симферопольской милиции Гафис Абасов.