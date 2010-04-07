Над Крымом хотят поднять знамя с серпом и молотом

Вывешивать на зданиях парламента и правительства Крыма ежегодно 9 мая, в День Победы, красное знамя с изображением серпа и молота - копию водруженного советскими солдатами над рейхстагом в Берлине в мае 1945 года флага предлагает руководитель фракции "Коммунисты" в Верховном совете автономии Вячеслав ЗАХАРОВ.

Депутат внес проект об использовании красного знамени в День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на рассмотрение крымского парламента, сообщила пресс-служба республиканской организации Компартии.

Также ЗАХАРОВ предлагает 9 мая вывешивать знамя на административных зданиях местным органам власти и предприятиям Крыма, просит использовать его в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы и приуроченных к освобождению населенных пунктов полуострова от фашистов, при проведении партизанских маевок на Ангарском перевале и в зуйских лесах.