Газель перевернулась из-за оторвавшегося на ходу колеса
10:00, 07 апреля 2010Крым
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Травмирован водитель-украинец
Автомобиль "ГАЗ" перевернулся в центральном Крыму из-за оторвавшегося на ходу колеса, травмы получил водитель - житель Черкасской области Украины, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ
Авария произошла во вторник вечером в Красногвардейском районе полуострова.
"Водитель ГАЗ-3302, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, в результате отрыва заднего левого колеса не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля", - говорится в пресс-релизе.
26-летний мужчина получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
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