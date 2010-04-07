Газель перевернулась из-за оторвавшегося на ходу колеса

Травмирован водитель-украинец

Автомобиль "ГАЗ" перевернулся в центральном Крыму из-за оторвавшегося на ходу колеса, травмы получил водитель - житель Черкасской области Украины, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ Авария произошла во вторник вечером в Красногвардейском районе полуострова. "Водитель ГАЗ-3302, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, в результате отрыва заднего левого колеса не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля", - говорится в пресс-релизе. 26-летний мужчина получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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