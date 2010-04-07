Турнир по карате пройдет в Крыму в честь изгнания фашистов
09:32, 07 апреля 2010Крым
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Среди детей, подростков и взрослых
Открытый турнир Крыма по карате киокушин среди детей, подростков и взрослых, посвященный дню освобождения Симферополя от фашистов во время Великой Отечественной войны, проведут в административном центре автономии 9 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.
Чемпионат организован под патронатом мэра Симферополя Геннадия Бабенко по инициативе Совета министров Крыма и симферопольской организации украинского союза ветеранов Афганистана.
Каратисты соберутся на стадионе «Локомотив».
Симферополь освободили от гитлеровской армии 13 апреля 1944 года.
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