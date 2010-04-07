Турнир по карате пройдет в Крыму в честь изгнания фашистов

Открытый турнир Крыма по карате киокушин среди детей, подростков и взрослых, посвященный дню освобождения Симферополя от фашистов во время Великой Отечественной войны, проведут в административном центре автономии 9 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.

Чемпионат организован под патронатом мэра Симферополя Геннадия Бабенко по инициативе Совета министров Крыма и симферопольской организации украинского союза ветеранов Афганистана.

Каратисты соберутся на стадионе «Локомотив».

Симферополь освободили от гитлеровской армии 13 апреля 1944 года.