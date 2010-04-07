Украинский корабль отправляется из Крыма для участия в Blаckseafor

Корабль «Славутич» Военно-морских сил Украины отправляется из Севастополя в турецкий порт Эрегли для участия в апрельской активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blаckseafor, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Корабли ВМС стран Черного моря - фрегат «Верны» (Болгария), большой десантный корабль «Цезарь Куников» (Российская Федерация), корвет «Мачелариу» (Румыния), фрегат «Йылдырым» (Турция) и корабль управления «Славутич» (Украина) - посетят порты Эрегли (9-12 апреля), Варну (16-19 апреля) и Констанцу (23-27 апреля).

На переходах морем корабли соединения проведут учения по противовоздушной обороне, борьбе за живучесть судна, плаванию в ордерах, оказанию помощи оказавшемуся за бортом человеку, буксировке поврежденного корабля, отражении ударов быстроходных малоразмерных целей, бою с противником, мониторингу гражданского судоходства и навигационного ориентирования.

Командует соединением нынешней активации командир военно-морской базы Варна ВМС Болгарии контр-адмирал Румен НИКОЛОВ.

«Славутич» принимает участие в активациях Blаckseafor уже в восьмой раз.

Группа военно-морского сотрудничества создана для укрепления дружбы, добрых взаимоотношений и доверия среди государств Черноморского бассейна, а также для поддержания мира и стабильности путем повышения сотрудничества и совместимости ВМС.

Командующий Blаckseafor назначается на один год. Должность подлежит ротации (в алфавитном порядке) ежегодно. Командующему подчиняется международный штаб, в который входят офицеры от стран-участниц. В августе командование соединением принимает Румыния.