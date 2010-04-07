Черноморский флот не несет угрозы для Украины - глава МИД

Черноморский флот России, базирующийся в Крыму, не несет угрозы для Украины, заявил украинский министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО.

«Я думаю, что все зависит от того, как мы выстраиваем отношения. База (ЧФ РФ) сама по себе не может быть угрозой как таковой. Она (база) существовала исторически», - сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По словам ГРИЩЕНКО, Черноморский флот базируется в Севастополе столетиями и имеет трагическую судьбу, поскольку в истории было несколько случаев, когда морякам ЧФ приходилось топить свои корабли. «Ощущение людей в морской форме, что это место (Севастополь) для них святое», - сказал министр.

В то же время, по словам ГРИЩЕНКО, сложно сказать, какую роль будет играть флот в Черном море в XXI веке. «Не уверен, что это реальная военная сила, которая может решать не только глобальные, но и региональные вопросы. Вопрос этот - к военному и политическому руководству России. Мы думаем, что в силу закрытости Черного моря этот бассейн нуждается в силах береговой охраны», - сказал он.

Министр заявил, что потенциальные угрозы известны, для их решения не нужны линкоры и крейсеры. «Мы сейчас думаем о том, что эту тему нужно снять как раздражитель с повестки дня, надежно, уверенно. Нет оснований считать, что максимум двадцать тысяч человек всего флота могут создавать угрозу такой стране, как Украина», - сказал ГРИЩЕНКО.