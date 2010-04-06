Севастопольские ветераны получат по тысяче рублей от Москвы

Юрий Лужков выделит 2,8 миллиона

По тысяче рублей (около 34 долларов) единовременной материальной помощи окажут власти Москвы проживающим в городе-герое Севастополе инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Распоряжение подписал мэр российской столицы Юрий ЛУЖКОВ. Из бюджета департамента социальной защиты населения Москвы выделят 2,8 миллиона рублей (около 97 тысяч долларов). Помощь получат 450 инвалидов и 2 тысячи 350 участников боевых действий.

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