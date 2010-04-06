Застройщик выплатил два миллиона гривен Симферополю
20:55, 06 апреля 2010Крым
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В мэрии злоупотребляли положением
Два миллиона сто тысяч гривен на развитие Симферополя выплатил застройщик в ходе расследования уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами городского совета.
«Чиновники позволяли застройщикам не исполнять обязательства по договорам социально-экономического развития Симферополя», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.
Из-за неприменения мер к должникам - в частности, не были предъявлены иски - обвинение предъявлено начальнику управления экономики и региональной политики горисполкома. Его действия квалифицированы как злоупотребление служебным положением.
Прокуратура направила материалы расследования в суд.
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