В Севастополе открыли доску в память о погибшем пиротехнике

Памятную доску в честь погибшего в августе 2009 года при исполнении служебных обязанностей сапера пиротехнической группы старшего сержанта Виталия Седина открыли в Нахимовском районе Севастополя.

36-летний пиротехник погиб на полигоне близ севастопольского села Хмельницкое. В его руках разорвался снаряд, который пролежал в земле более шестидесяти лет. Указом президента Украины Седин награжден орденом «За мужество» (посмертно).

На митинг по случаю открытия доски собрались чиновники, спасатели, боевые товарищи, учителя и ученики школы, где учился Седин.

Мемориальная доска установлена на доме, где жил сапер. Сейчас там проживают его мать и брат.