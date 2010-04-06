В Севастополе открыли доску в память о погибшем пиротехнике
20:41, 06 апреля 2010Крым
0 0
Снаряд пролежал в земле 60 лет
Памятную доску в честь погибшего в августе 2009 года при исполнении служебных обязанностей сапера пиротехнической группы старшего сержанта Виталия Седина открыли в Нахимовском районе Севастополя.
36-летний пиротехник погиб на полигоне близ севастопольского села Хмельницкое. В его руках разорвался снаряд, который пролежал в земле более шестидесяти лет. Указом президента Украины Седин награжден орденом «За мужество» (посмертно).
На митинг по случаю открытия доски собрались чиновники, спасатели, боевые товарищи, учителя и ученики школы, где учился Седин.
Мемориальная доска установлена на доме, где жил сапер. Сейчас там проживают его мать и брат.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter