НИИ перевел миллион в оффшоры

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконного отчуждения 0,24 гектара земли научно-исследовательского института аэроупругих систем. Участок в районе курортного поселка Коктебель оценивается в один миллион шестьсот тысяч гривен.

«Под следствием оказались должностные лица института. Прокуратура квалифицировала их действия как превышение служебных полномочий. Согласно закону, земли госпредприятий не подлежат передаче в коммунальную собственность», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Расследовать дело поручено прокуратуре Феодосии.

Кроме того, надзорное ведомство внесло протест на решение чиновников о прекращении институтом права пользования 8,6 га земли.

Тем временем, прокуратура Ленинского района направила в суд уголовное дело в отношении первого заместителя главного конструктора института, он обвиняется в злоупотреблении служебным положением и должностном подлоге. По данным прокуратуры, руководитель подписал фиктивные договоры, на основании которых более одного миллиона ста тысяч гривен оказались на счетах зарубежных фирм. Для возмещения ущерба заявлен иск на эту сумму.