Затонувший корвет напачкал в Донузлаве на сотни тысяч гривен

Ущерб от загрязнения озера Донузлав в западном Крыму нефтепродуктами с затонувшего во время разборки на металл списанного корвета оценивается в 840 тысяч гривен, заявляет министерство охраны окружающей природной среды Украины.

«Следствием (затопления) стало загрязнение поверхности озера общей площадью 5500 квадратных метров. Рассчитаны убытки за загрязнение нефтепродуктами водной среды, которые составили 843 тысячи 350 гривен», - говорится в сообщении министерства, размещенном на его официальном сайте.

Специалисты «подготовили претензию о возмещении убытков».

Судно «Измаил» как металлолом черных и цветных металлов принадлежит компании, которая находится в Днепропетровске, заявляет минохраны окружающей природной среды.

28 марта корвет затонул во время демонтажа агрегатов, который проводили сотрудники днепропетровской фирмы в районе военного городка в поселке Новоозерное.

1 апреля заместитель директора по научной работе Института биологии южных морей национальной Академии наук Украины Александр БОЛТАЧЕВ заявил, что утечка льяльных вод (вод с нефтепродуктами) с судна может «серьезно осложнить экологическую ситуацию» в районе Донузлава.

Место затопления корвета обработано абсорбентом.

2 апреля крымское управление МЧС сообщило, что угрозы для экологии акватории Черного моря и озера Донузлав нет.

Донузлав является самым глубоким озером на крымском полуострове. Его площадь составляет 48 квадратных километров.