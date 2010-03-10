Подготовка ко Дню Победы идет полным ходом в Севастополе

Детали проведения парада - марша победителей и торжественного прохождения войск гарнизона - в День Победы в Севастополе обсудил руководители севастопольской администрации с командующими Военно-морских сил Украины и Черноморского флота России Игорем ТЕНЮХОМ и Александром КЛЕЦКОВЫМ.

Военная техника привлекаться к параду не будет, такой вывод можно сделать из слов заместителя председателя администрации Владимира КАЗАРИНА.

«Откроет парад Победы марш ветеранов-победителей, затем пройдут сводные парадные расчеты украинских и российских моряков. Техника проходить не будет. В Севастопольской бухте в парадной линейке станут корабли двух флотов», - сказал КАЗАРИН.

«Работа по подготовке празднования Дня Победы в Севастополе идет полным ходом. Этот праздник, особенно в год 65-летия Великой Победы, в год, объявленный в стране годом ветеранов, безусловно, главный. Я рад, что к работе подключились военные. То, что программу мероприятий мы обсуждали с двумя командующими, только подчеркивает значение празднования 9 мая в Севастополе», - отметил руководитель администрации Сергей КУНИЦЫН.

Он уверен, что торжества пройдут на самом высоком уровне.

Во второй половине февраля президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ распорядился провести 9 мая в 10 часов по московскому времени военные парады с привлечением оружия и военной техники во Владикавказе, Воронеже, Ростове-на-Дону и в Севастополе (по согласованию с украинской стороной).

В начале марта во время визита в Москву президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что парады пройдут 9 мая во всех украинских городах-героях.