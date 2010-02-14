Главе и секретарю избиркомов сожгли машину в Крыму (фото)

Неизвестные сожгли в восточном Крыму автомобиль председателя и секретаря избирательных комиссий, представляющих кандидата на пост президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО, утверждает ее республиканский штаб.

«Сегодня ночью, примерно в 3 часа, неизвестные отравили собаку и сожгли автомобиль «Волга» супругов Михаила КОЛОМИЙЦЕВА и Елены ГАММЫ в селе Чистополье Ленинского района Крыма», - говорится в заявлении штаба.

По данным БЮТ, КОЛОМИЙЦЕВ является секретарем избиркома №112, а его супруга - председателем комиссии №113.

Штаб связывает происшествие с их деятельностью в избиркомах по отстаиванию «честного выбора граждан в селе Чистополье».

«Использование таких бандитских методов может свидетельствовать о возвращении лихих 1990-х», - считает пресс-служба крымского штаба ТИМОШЕНКО.

Село Чистополье относится к округу №5.

В крымской автономии созданы 10 округов, 1237 участков.