В Крыму украли выделенные на строительство газопровода деньги

В Крыму разоблачены должностные лица открытого акционерного общества, которые присвоили выделенные на строительство газопровода бюджетные средства, сообщила пресс-служба МВД.

"Они в 2008 году за счет бюджетных средств, выделенных на строительство межпоселкового магистрального газопровода, незаконно приобрели для своих нужд аппаратуру стоимостью более 120 тысяч гривен", - говорится в пресс-релизе.

Следственные органы МВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".