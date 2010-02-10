В Крыму украли выделенные на строительство газопровода деньги
11:16, 10 февраля 2010Крым
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Возбуждено уголовное дело
В Крыму разоблачены должностные лица открытого акционерного общества, которые присвоили выделенные на строительство газопровода бюджетные средства, сообщила пресс-служба МВД.
"Они в 2008 году за счет бюджетных средств, выделенных на строительство межпоселкового магистрального газопровода, незаконно приобрели для своих нужд аппаратуру стоимостью более 120 тысяч гривен", - говорится в пресс-релизе.
Следственные органы МВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".
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