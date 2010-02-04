Театру «На Большой Морской» обещают новое здание в Севастополе

У театра "На Большой Морской" в Севастополе появится новое здание, заявляет администрация города.

"Всем должно быть стыдно за нынешнее позорное существование театра для детей", - заявил на совещании заместитель руководителя администрации Владимир КАЗАРИН.

Переезд театра планировался в здание кинотеатра "Украина" после его полной реконструкции. "Однако, выполненный проектировщиками эскиз реконструкции свидетельствует, что он не может удовлетворить театр", - отметили в администрации.

Руководителям проектных организаций поручили разработать проект здания на месте, где учреждение культуры работает сегодня. Здание бывшего кинотеатра "Мир" планируется снести, на его появится новое театральное здание.

"В этом году предполагается полностью спроектировать новое театральное здание и в следующем году приступить к строительству. Это решение признано самым оптимальным", - отметил и.о. председателя администрации.

По словам КАЗАРИНА, пока проект будет реализовываться, коллектив театра будет играть на своей старой площадке на Большой Морской и на других сценах, которые на период строительства предоставят "собрату" учреждения культуры.

"Театр "На Большой Морской" ни на день не прервет своей деятельности", - подчеркивается в сообщении администрации.