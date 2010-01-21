Разлив масла на подстанции оставил без света 13 сел в Крыму
09:59, 21 января 2010Крым
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Линия переключена на резерв
Разлив и загорание масла на электроподстанции оставили без света тринадцать населенных пунктов в Сакском регионе в Крыму на несколько часов во второй половине дня среды, сообщает крымское управление МЧС.
Рабочие справились с пожаром с помощью углекислотных огнетушителей и песка.
Емкости с трансформаторным маслом охлаждены.
В 21.10 среды дежурный электроподстанции провел переключение линий питания на резервное.
«Электроснабжение возобновлено», - заверяют в МЧС.
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