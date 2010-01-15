В Русской общине Керчи новый лидер
11:00, 15 января 2010Крым
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Министра транспорта выгнали
Председателем Керченской городской организации Русской общины Крыма назначена Марина СОРОКИНА вместо освобожденного с этой должности Николая ЧЕРЕВКОВА, сообщила пресс-служба общины.
"На заседании президиума Думы общины принято решение об освобождении ЧЕРЕВКОВА от обязанностей председателя керченской городской организации за действия, направленные на раскол Русской общины Крыма", - говорится в пресс-релизе.
Президиум поручил новому лидеру в кратчайшие сроки восстановить работу керченской организации.
Николай ЧЕРЕВКОВ - министр промышленной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса автономии.
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